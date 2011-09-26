На Прикарпатье врач требовал взятку
11:13, 26 сентября 2011Новости регионов
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Возбуждено уголовное дело
В Ивано-Франковской области во взяточничестве уличен сотрудник больницы.
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД, он требовал и получил 300 дол. взятки от жителя одного из поселков за содействие ему в госпитализации и выдаче справки о временной нетрудоспособности.
Органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).
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