На Прикарпатье врач требовал взятку

В Ивано-Франковской области во взяточничестве уличен сотрудник больницы.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД, он требовал и получил 300 дол. взятки от жителя одного из поселков за содействие ему в госпитализации и выдаче справки о временной нетрудоспособности.

Органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).

