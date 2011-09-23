На Волыни в жилом доме произошел взрыв газо-воздушной смеси

На Волыни произошел взрыв газа в одноэтажном жилом доме барачного типа. Жертв и пострадавших нет.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды УМЧС в Волынской области.

Как отмечено в сообщении, в оперативно-координационный центр УМЧС в области поступило сообщение о взрыве газо-воздушной смеси без последующего горения в поселке Ратное в помещении ванной комнаты одной из квартир четырехквартирного одноэтажного жилого дома. В результате взрыва повреждены окна, двери, перегородки и стены квартиры. Погибших и пострадавших в результате взрыва нет.

По предварительному заключению экспертов, причиной взрыва является утечка природного газа и использования открытого пламени (свечи) в качестве освещения.