Донецкая область оснащена "скорыми" только на 48%

Донецкая область сегодня оснащена автомобилями службы скорой медицинской помощи только на 47,7% от потребности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе коллегии Донецкой облгосадминистрации сообщила заместитель председателя ОГА Елена ПЕТРЯЕВА.

Она подчеркнула, что в Донецкой области остро требует обновления парк санитарных автомобилей службы скорой медицинской помощи. Так, по словам Е.ПЕТРЯЕВОЙ, по нормативам потребность региона сегодня составляет 906 автомобилей, в наличии – только 432 единицы, но из них нуждается в замене 324 автомобиля.

«Таким образом, необходимо приобретение 798 единиц автомобилей», - сказала зам председателя. Она пообещала, что область рано или поздно пополнит парк машин скорой медицинской помощи, но призвала мэров городов не игнорировать вопросы о закупке автомобилей скорой помощи и за средства местных бюджетов.