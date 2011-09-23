В Житомирской области 15-летняя девушка отравилась таблетками

В Житомирской области в результате отравления медикаментами госпитализирована 15-летняя девушка.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УМЧС в Житомирской области, 21 сентября в реанимационное отделение Бердичевской центральной районной больницы с диагнозом "отравление таблетками", доставлена девушка, 1996 года рождения, - жительница села Галчин.

Также стало известно, что это была попытка самоубийства. Обстоятельства инцидента выясняют правоохранители и медики.