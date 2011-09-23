В Житомирской области 15-летняя девушка отравилась таблетками
12:54, 23 сентября 2011Новости регионов
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Попытка самоубийства
В Житомирской области в результате отравления медикаментами госпитализирована 15-летняя девушка.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УМЧС в Житомирской области, 21 сентября в реанимационное отделение Бердичевской центральной районной больницы с диагнозом "отравление таблетками", доставлена девушка, 1996 года рождения, - жительница села Галчин.
Также стало известно, что это была попытка самоубийства. Обстоятельства инцидента выясняют правоохранители и медики.
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