В Донецкой области мать двух детей убила мужа

В Донецкой области суд города Тореза приговорил к 5 годам лишения свободы 33-летнюю мать двух несовершеннолетних дочерей, которая в январе этого года убила мужа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Торезского городского отдела милиции со ссылкой на старшего следователя горотдела Романа ЯШУНИНА.

Он рассказал, что произошло в Торезе в тот злополучный январский день. Так, во время застолья в кругу шумной компании подвыпившему мужу не понравилась музыка, которую слушали присутствующие и, чтобы выключить проигрыватель, он оборвал провода, а потом и вовсе сорвал со стены электрический счетчик, отчего в квартире погасло электричество. На этом разъяренный глава семейства не остановился, он зашел в кухню, где стал сбрасывать на пол посуду и столовые приборы. Вошедшая супруга увидела на полу нож, который и стал орудием убийства.

«Не выдержавшая постоянных ссор и агрессии пьющего мужа, женщина ударила его в живот. От большой потери крови тот умер на месте происшествия», - сообщил правоохранитель.