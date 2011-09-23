В Сумской области из монастыря украли всю картошку

В Сумской области из монастыря украли запасы картошки – более тонны.

Как сообщили УНИАН в секторе по связям с общественностью управления МВД Украины в Сумской области, в Путивльский райотдел милиции обратился исполняющий обязанности наставника монастыря. Он рассказал правоохранителям, что из церковной пристройки похищено около тонны картофеля.

В ходе оперативно-розыскных действий выяснилось, что поздно вечером двое друзей 24-ти и 27-ми лет встретились в городе, и выискивая приключения, пришли в монастырь. Ни монастырь, ни его территория не охраняются, поэтому никто молодым людям препятствий не оказывал. Они подошли к сараю, где даже двери не были заперты, и нашли там запасы картофеля, которые решили похитить, чтобы потом продать.

«Работая» всю ночь, грабители сумели вывезти на гужевом транспорте больше половины запасов. Через день в сарае одного из участников кражи правоохранители нашли картофель.

Согласно ч.3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража), мужчинам может грозить до шести лет лишения свободы.