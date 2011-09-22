В Киеве в Гидропарке создадут спортивную рекреационную зону

Киевский городской совет утвердил меры по содействию организации создания спортивной рекреационной зоны на территории Гидропарка в Киеве.

Соответствующее решение №393 от 14 июля 2011 года обнародовано сегодня в газете "Крещатик" (№138 от 22 сентября 2011 года).

Киевсовет поручил Киевской городской государственной администрации провести конкурс для избрания лучшего проекта по комплексному благоустройству и созданию рекреационной зоны для организации отдыха населения, а также создания спортивной базы "Город Спорта Лучистый" на территории Гидропарка.

Согласно решению Киевсовета, в месячный срок должен быть объявлен и проведен конкурс для привлечения инвесторов для реализации этого проекта.

Это решение Киевсовета стало результатом рассмотрения обращения Благотворительного фонда "Спорт против наркотиков, табака и злоупотребления алкоголем".