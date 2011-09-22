В Закарпатье перевернулся автобус, пострадали 11 человек

Предварительная причина сегодняшней аварии автобуса в Закарпатье - потеря сознания водителем.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Центре пропаганды Управления МЧС в Закарпатской области.

Согласно информации спасателей, одной из версий ДТП является то, что водителю внезапно стало плохо и он потерял сознание. Из-за этого автомобиль упал в кювет глубиной 3,5 метра и перевернулся.

В результате аварии, по уточненным данным, пострадали все 10 пассажиров и водитель. (раньше сообщалось о восьми пострадавших – УНИАН). Всех травмированных сначала доставили в Перечинскую ЦРБ, позже пять пассажиров в тяжелом состоянии доставили в Ужгород, в Закарпатскую областную клиническую больницу.

Обстоятельства и детали ДТП все еще уточняются, сообщили в УМЧС.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 6.40 неподалёку от села Симерки Перечинского района Закарпатья произошло ДТП, в результате которого перевернулся служебный микроавтобус «Газель», в котором на момент аварии находились 11 человек.

По данным МЧС, все пассажиры автобуса - обслуживающий персонал одного из супермаркетов областного центра Закарпатья г.Ужгорода.