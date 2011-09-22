КГГА предлагает увеличить расходы на здравоохранение

Столичная городская государственная администрация предлагает депутатам Киевсовета внести изменения в городской бюджет в части увеличения расходов на 3,3 млн. грн. на сферу здравоохранения.

Как сообщили УНИАН в Отделе информационного обеспечения КГГА, об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Руслан КРАМАРЕНКО.

По его словам, депутатам предложат поддержать увеличение расходов на городскую Межотраслевую комплексную программу «Здоровье киевлян на 2003-2011 годы» в сумме 3,3 млн. грн. Эти средства планируется направить на лечение больных сахарным и несахарным диабетом – 1,3 млн. грн., а также на приобретение препаратов для гемодиализа и расходных материалов для перитонеального диализа – 2,0 млн. грн.

Кроме того, планируется увеличить бюджетные назначения Главному управлению труда и социальной защиты населения КГГА на 1 млн. грн. для приобретения и проведения ремонта автомобилей для перевозки инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

«В этом году мы имеем неплохие показатели внедрения реформы в области здравоохранения – с начала года уже открыто 27 амбулаторий семейной медицины, принимает пациентов после реконструкции детская поликлиника №1 в Оболонском районе.

Уточненным планом расходов на область «Здравоохранение» на 2011 год предусмотрено 3 млрд. грн. Общий объем средств бюджета Киева, направленных в первом полугодии 2011 года на содержание учреждений здравоохранения и предоставление населению медицинских услуг, составил 1,2 млрд. грн. В течение первого полугодия 2011 года на здравоохранение дополнительно было направлено 134 млн. грн., из которых 122 млн. грн. – расходы на выплату заработной платы с начислениями. Это позволило обеспечить в полной мере расходы на оплату труда, выплату стимулирующих надбавок и материальной помощи ко Дню медицинского работника», – сказал Р.КРАМАРЕНКО.

Он отметил, что в состав расходов на медикаменты в области «Здравоохранение» входят расходы на финансирование межотраслевой комплексной программы «Здоровье киевлян». В течение первого полугодия на мероприятия программы направлено свыше 20 млн. грн., в том числе на программу «Нефрология и заместительная почечная терапия» – 10,6 млн. грн., на закупку инсулина для больных сахарным диабетом – 9,4 млн. грн. и на закупку лечебного питания для больных фенилкетонурией – 414,8 тыс. грн.