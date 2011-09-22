Воспитанники Шевченковского детдома посетили «Донбасс Арену»

На днях домашний стадион ФК «Шахтер», «Донбасс Арену», посетили с экскурсией футболисты с особыми потребностями – воспитанники Шевченковского детского дома-интерната (Харьковская область). Начиная с 2004 года футбольная команда дома-интерната принимает участие в ежегодных соревнованиях Международной футбольной лиги для людей с ограниченными возможностями – Seni Cup. Состязания традиционно проходят при поддержке фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» и ФК «Шахтер». В 2011 году команда интерната заняла первое место во всеукраинских соревнованиях, а затем стала победителем европейского футбольного турнира в польском городе Торунь. В финальных матчах команда выступала в форме, предоставленной ФК «Шахтер».

По возвращении команды на родину фонд «Развитие Украины» и ФК «Шахтер» в рамках своей программы корпоративно-социальной ответственности, направленной на вовлечение в социальную жизнь людей с особыми потребностями, организовали для ребят экскурсию по «Донбасс Арене». В раздевалке стадиона воспитанников детского дома ожидал сюрприз: ребят встречал защитник ФК «Шахтер» Сергей Кривцов. Игрок основного состава «горняков» продолжил знакомить ребят со стадионом, рассказал, как команда готовится к выходу на поле в день футбольного матча, а затем ответил на все вопросы гостей. После общения каждый смог сфотографироваться с кумиром и получить у Сергея автограф на память, а также попросить профессиональный совет, как раз за разом стремиться к победе в каждом футбольном матче. В свою очередь воспитанники Шевченковского детского дома-интерната подарили Кривцову две картины-вышивки на футбольную тематику, сделанные собственными руками.

«Это очень полезное и важное дело. Надо уделять внимание всем молодым любителям футбола, тем более таким – с особыми потребностями. Вижу сам, что им наше общение доставляет настоящее удовольствие. Спасибо огромное Ринату Леонидовичу за то, что он не жалеет средств и усилий для помощи людям, нуждающимся во внимании. Для этих парней важно ощущать себя вовлеченными в большой футбол. Горжусь, что именно я представляю команду на сегодняшней встрече. Это дорогого стоит!» – сказал защитник ФК «Шахтер» Сергей Кривцов.

«О таком празднике можно было только мечтать. Вряд ли ребята могли попасть на донецкую арену, если бы не приглашение наших теперь уже друзей. Увидеть, где команда тренируется, выходит на поле, потрогать живой газон – это огромная радость для воспитанников нашей школы. Хочу выразить огромную благодарность «Шахтеру» и фонду за предоставленную возможность. Не имея родителей, нашим детям очень тяжело попасть на стадион такого уровня. Это очень много для них значит. Ребята получили удовольствие, почувствовали себя нужными и востребованными», – подвел итог дня заместитель директора Шевченковского детского дома-интерната Василий Павленко.

«Эти ребята постоянно участвуют в закрытых футбольных турнирах, проводимых среди воспитанников психоневрологических диспансеров Харьковской области. На протяжении 2008–2011 годов их команда занимала призовые места в отборочном украинском соревновании ежегодного международного турнира для детей с ограниченными возможностями – Seni Cup. В этом году, представляя нашу страну на международной арене, они заняли первое место в своей группе, забили 35 голов и ни одного не пропустили! Мы знали, что ребята мечтали побывать на «Донбасс Арене», но организовать такую поездку за счет государственных дотаций просто нереально. Поэтому фонд решил сделать подарок и взял на себя все хлопоты по организации приема гостей из Шевченково», – рассказала менеджер программ и проектов фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Наталья Стецько.