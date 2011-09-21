В г.Сватово на огороде выявлено 4 тыс. кустов мака

Сотрудниками Сватовского райотдела УМВД Украины в Луганской области совместно с сотрудниками УБНОН УМВД во время проведения комплекса оперативно-профилактических мероприятий под условным названием «Мак» с целью проверки оперативной информации на приусадебном участке было обнаружено и изъято 3 тысячи 916 наркотических растений снотворного мака и 16 кустов конопли.

Об этом УНИАН сообщили в ОСО УВМД Украины в Луганской области.

Сотрудникам милиции 52-летний хозяин участка объяснил, что растения выращивал и культивировал с целью дальнейшего изготовления опия для собственного употребления. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 310 УК Украины (посев или выращивание снотворного мака либо конопли). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.