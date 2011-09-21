В Киеве участницу реалити-шоу со съемок увезла «скорая»

Одна из участниц реалити-шоу «Big Brother» в Украине была госпитализирована на «скорой помощи» прямо со съемок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе проекта, причиной госпитализации стали сильные боли, на которые пожаловалась участница Александра РУДЬ.

Сейчас девушка пребывает в одной из частных клиник Киева, и хотя диагноз пока не установлен, врачи рекомендуют ей отказаться от участия в шоу и остаться в больнице, чтобы продолжить обследование, говорится в сообщении.

Справка УНИАН. В сентябре в Украине на телеканале К1 стартовало шоу «Big Brother», которое является родоначальником реалити на телевидении, и на сегодняшний день транслируется в 37 странах мира. По формату проекта 14 участников реалити-шоу должны сто дней жить под наблюдением телекамер в закрытом доме и следовать указаниям Большого Брата - человека, которого никто не знает и не видит. По итогам еженедельного голосования телезрителей один из участников выбывает.