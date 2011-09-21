Сумы: в окно общежития университета бросили бутылку
16:40, 21 сентября 2011Новости регионов
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Произошел пожар
В городе Сумы в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий работники милиции задержали 21-летнего безработного местного жителя, который 30 августа бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в окно общежития Сумского государственного университета, в результате чего произошел пожар.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.
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