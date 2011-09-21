Сумы: в окно общежития университета бросили бутылку

В городе Сумы в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий работники милиции задержали 21-летнего безработного местного жителя, который 30 августа бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в окно общежития Сумского государственного университета, в результате чего произошел пожар.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.