На Житомирщине солдата убило током

16 сентября этого года военной прокуратурой Житомирского гарнизона возбуждено уголовное дело по факту небрежного отношения двух служащих одной из частей Житомирской гарнизона к воинской службе, в результате чего погиб солдат.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

Там отмечается, что служащие "не обеспечили надлежащих мер безопасности при выполнении работ на территории части, в результате чего военнослужащий срочной службы был смертельно травмирован электрическим током".

Расследование дела продолжается.