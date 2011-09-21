На Житомирщине солдата убило током
15:33, 21 сентября 2011Новости регионов
0
Небрежного отношения служащих
16 сентября этого года военной прокуратурой Житомирского гарнизона возбуждено уголовное дело по факту небрежного отношения двух служащих одной из частей Житомирской гарнизона к воинской службе, в результате чего погиб солдат.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.
Там отмечается, что служащие "не обеспечили надлежащих мер безопасности при выполнении работ на территории части, в результате чего военнослужащий срочной службы был смертельно травмирован электрическим током".
Расследование дела продолжается.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter