В Симферополе горел склад медпрепаратов
12:07, 21 сентября 2011Новости регионов
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Жертв и пострадавших нет
В Симферополе, в двухэтажном складском здании для хранения медпрепаратов, принадлежащем СП „Оптимафарм”, произошел пожар на общей площади 470 м кв.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, пожар начался в 2.53 ночи.
По состоянию на 7.00 пожар локализован, ликвидация продолжается.
К тушению возгорания привлечены девять пожарно-спасательных отделений МЧС.
Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления МЧС в АР Крым.
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