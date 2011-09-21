В Хмельницком от превышения милицией полномочий погиб человек

Старшим следователям прокуратуры Хмельницкого возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины по факту превышения сотрудниками Заричанского отдела милиции служебных полномочий, в результате которых наступила смерть человека.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Хмельницкой области, утром 8 сентября этого года в указанный отдел был доставлен гражданин М. для выяснения обстоятельств причастности к совершению краж.

“Однако сотрудники милиции, превышая свои служебные полномочия, безосновательно удерживали его на протяжении 13 часов и вечером обнаружили повешенным на ремне”, - отметили в пресс-службе облпрокуратуры.