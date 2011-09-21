Донеччина: мать морила голодом своих 3-х детей

В Донецкой области Авдеевский городской суд приговорил к пяти годам лишения свободы мать троих детей за злостное уклонение от своих родительских обязанностей.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

В прокуратуре рассказали, что жительница Авдеевки в январе нынешнего года родила девочку, это был ее третий ребенок, но в отношении двоих предыдущих детей женщина уже была лишена родительских прав.

О своем новорожденном третьем ребенке женщина также не заботилась, она не ставила девочку на учет у педиатра, не следила за ней и практически не кормила.

В очередной раз женщина отправилась в гости к друзьям вместе с младенцем, а после застолья, ушла домой, забыв дочку в чужой квартире. Ребенок остался лежать в холодном помещении, практически без пищи и воды, и лишь на пятые сутки хозяева дома заметили, что ребенок начинает синеть и, испугавшись ответственности, вызвали скорую.

Прибывшие по вызову врачи ужаснулись увиденному - за три месяца такой жизни девочка истощала (в последствии врачи поставят ей диагноз гипотрофия ІІІ степени) и приобрела множество вирусных заболеваний.

Мать девочки, осознав, что ей придется отвечать за доведение дочери до полусмерти, сбежала из города.

Прокуратура г. Авдеевки возбудила уголовное дело по ст.166 УК Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека либо попечительство) и объявили сбежавшую мать в розыск.

Полгода местная милиция искала женщину, а затем она была помещена в СИЗО на время рассмотрения дела в суде. На оглашении приговора суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил ей максимальный срок, предусмотренный статьей 166 УК Украины – 5 лет лишения свободы.

Маленькую дочь женщины определили в доме малютки, она набрала здоровый вес и находится под постоянным присмотром медиков, заключили в сообщении.