В Луцке запретили сжигать опавшую листву

В Луцке запрещено сжигание на территории города твердых бытовых отходов, опавших листьев, стерни, остатков сухой растительности. Это связано с резким увеличением в осенний период нарушений природоохранного и санитарного законодательства и с целью предотвращения ухудшения качества атмосферного воздуха.

Об этом УНИАН сообщили в отделе информационной работы городского совета.

В соответствии с распоряжением городского председателя, департаменту жилищно-коммунального хозяйства, директорам ЖКП поручено определить и подготовить места на территориях жилищно-коммунальных предприятий для складирования и компостирования опавших листьев с целью минимизации расходов на его утилизацию и осуществлять постоянный контроль за соблюдением Правил благоустройства города Луцка на закрепленных территориях. Подчеркивается, что по данным экологов, метод компостирования дает возможность повысить плодородие почв и содержание гумуса в них, обогатить их питательными веществами, уменьшить или ослабить такие деградационные процессы почвы, как её уплотнение, заплывание и коркообразование, выветривание и вымывание ценных органических и минеральных веществ с её поверхности.

В случае выявления нарушений будут составляться протоколы об административных правонарушениях на физических и юридических лиц, которые будут поданы на рассмотрение админкомисии.