В Виннице в ванне утонул 4-летний мальчик
16:40, 20 сентября 2011Новости регионов
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Мама разговаривала по телефону...
В Виннице в ванне утонул 4-летний мальчик.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УМЧС в Винницкой области.
Как стало известно, вчера, 19 сентября, малыш вместе со своей мамой пришел к ее подруге, чтобы принять ванну. Пока мама разговаривала по телефону в другой комнате, ребенок во время купания захлебнулся водой.
Следов насильственной смерти на ребенке не обнаружено.
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