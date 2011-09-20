В Виннице в ванне утонул 4-летний мальчик.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УМЧС в Винницкой области.

Как стало известно, вчера, 19 сентября, малыш вместе со своей мамой пришел к ее подруге, чтобы принять ванну. Пока мама разговаривала по телефону в другой комнате, ребенок во время купания захлебнулся водой.

Следов насильственной смерти на ребенке не обнаружено.