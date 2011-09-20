В Тернополе возле супермаркета мужчина устроил стрельбу

В Тернополе возле супермаркета житель Киевской области устроил стрельбу из пистолета.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе общественных связей областного управления милиции, в милицию обратился 30-летний местный житель с просьбой привлечь к ответственности неизвестного мужчину, прострелившего ему ногу.

Стражи порядка установили, что потерпевший ранен из травматического пистолета. Причину агрессии неизвестного тернополянин объяснить не смог, поскольку взаимоотношений с ним не выяснял и вообще его не знал.

В то же время, он запомнил номер такси, на котором злоумышленник уехал с места происшествия. Следовательно, милиционеры оперативно задержали 27-летнего жителя Обуховского района Киевской области и изъяли у него оружие. Что именно побудило его применить пистолет, задержанный объяснить не смог.

Сейчас ведутся следственные действия.