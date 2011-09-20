В ДТП в Тернопольской области погибла 25-летняя женщина

В Тернопольской области в результате ДТП погибла 25-летняя женщина.

Как сообщили УНИАН в отделе общественных связей областного управления милиции, авария произошла в городе Скалат.

Следственно-оперативная группа, выехавшая на место ДТП, установила, что 57-летний водитель автобуса «Ивеко» с Гусятинского района, перевозя пассажиров по заказу, допустил столкновение с автомобилем «Ауди-100».

28-летний водитель «Ауди» с закрытыми травмами грудной клетки и позвоночника доставлен в тернопольскую городскую больницу. Двое пассажиров, которых подвозил водитель «Ауди», получили травмы различной степени тяжести: 26-летний молодой человек – незначительные повреждения, а 25-летняя женщина, ехавшая с ним, от полученных повреждений скончалась на месте аварии.

По данным правоохранителей, молодые люди планировали вскоре пожениться.

Работники ГАИ доставили транспортные средства на штрафплощадку. 57-летний водитель автобуса задержан, ведется расследование ДТП.