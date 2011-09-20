В Киевской области нашли малыша, потерявшегося в лесу

В Киевской области милиция разыскала малыша, который, оставшись без присмотра взрослых, пошел гулять в лес.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киевской области, инцидент с малышом, которому исполнился только один год и восемь месяцев, произошел сегодня утром в лесу вблизи села Бушево Рокитнянского района. Взрослые оставили ребенка в автомобиле, а сами пошли собирать грибы, а когда минут через двадцать вернулись – мальчика в автомобиле не было.

"Поиски, которые были организованы самостоятельно, закончились безрезультатно - малыш не откликался, и тогда родственники решили позвонить по телефону в милицию. Ребенка нашли быстро, высчитав направление ее движения по следам: мальчик успел отойти от машины на полкилометра, вел себя спокойно и сразу попросил к маме. Сейчас он находится дома", - сообщили в милиции.

При этом в ОСО отметили, что в отношении 24-летней матери ребенка будет составлен административный протокол за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей, за что предусмотрено предупреждение или штраф.