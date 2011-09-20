В Житомирской области утонул трехлетний ребенок

В Житомирской области, в селе Белая Криница Радомышльского района, в копанке утонул трехлетний ребенок.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщил работник пресс-службы Главного управления МЧС Украины в Житомирской области Сергей УЛАНОВ.

По его словам, сообщение о гибели ребенка поступило 16 сентября.

«Накануне, в четверг, потерялся трехлетний Иванко. Родители, родственники, их друзья вечер и ночь потратили на поиски, переспрашивали соседей. Кто-то вспомнил, что мальчик играл возле копанки, которая была неподалеку от огородов. Утром в воде и нашли тело малыша. Копанка ничейная, следовательно - неупорядоченная, неогражденная, неглубокая – метр-полтора, но все эти факторы вместе стали фатальными», - сказал С.УЛАНОВ.