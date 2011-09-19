АМК обязал КГГА навести порядок на рынке платных медуслуг

Антимонопольный комитет Украины обязал Киевскую городскую государственную администрацию привести свои действия по регулированию тарифов на платные услуги, которые предоставляют лечебно-профилактические государственные и коммунальные учреждения здравоохранения, в соответствие с требованиями законодательства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

Как установил комитет, отсутствие надлежащего регулирования в сфере платной медицины со стороны КГГА привело к необоснованному взысканию с граждан в городе Киеве средств за услуги, которые должны предоставляться бесплатно. А также к завышению стоимости медицинских услуг.

Во-первых, отмечают в АМК, Киевгоргосадминистрация не устанавливает тарифы на платные медицинские услуги, хотя это предусмотрено постановлением КМУ от 25 декабря 1996 г. №1578 «Об установлении полномочий органов исполнительной власти и исполнительных органов городских советов относительно регулирования цен (тарифов)». Вместо этого тарифы утверждают коммунальные учреждение, а Главное управление ценовой политики и Главное управление здравоохранения только их согласовывают.

Во-вторых, Главное управление ценовой политики администрации фактически самоустранилось от проверки этих тарифов и неправомерно обязало коммунальные учреждения осуществлять экспертизу тарифов исключительно у постороннего предприятия – ООО «Медицина ВМ». «Уставный фонд общества составляет 40 тыс. грн. и состоит из велосипеда, стиральной машины, газовой плиты, электробритвы и тому подобное. В результате этих действий коммунальные учреждения в течение 2010 года и первого полугодия 2011 года понесли дополнительные расходы на общую сумму 900 тысяч гривен», - говорится в сообщении АМК.

Следствием таких подходов КГГА стало то, что в перечень платных услуг входят такие, которые в соответствии с нормативно-правовыми актами должны предоставляться бесплатно. А именно: приемы, применение одноразовых перчаток врачом, услуги по наложению и снятию повязок, оформление справок и истории болезни и тому подобное. При этом, как показали результаты исследования, количество платных медицинских услуг в коммунальных учреждениях Киева варьируется от 100 до 1300. Вместе с тем, размеры тарифов на эти услуги находятся в диапазоне от 5 грн. до 11 тыс. грн. (без НДС).

По результатам проведенного анализа калькуляции стоимости услуг выявлено, что основную часть расходов составляют: заработная плата, премии медицинского персонала в размере 100–300 процентов оклада, а также прибыль в размере 30 процентов.

Такие действия Киевской городской государственной администрации содержат признаки нарушения конкурентного законодательства, подчеркнули в АМК.