АМК обязал КГГА навести порядок на рынке платных медуслуг
Надлежащее регулирование
Антимонопольный комитет Украины обязал Киевскую городскую государственную администрацию привести свои действия по регулированию тарифов на платные услуги, которые предоставляют лечебно-профилактические государственные и коммунальные учреждения здравоохранения, в соответствие с требованиями законодательства.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.
Как установил комитет, отсутствие надлежащего регулирования в сфере платной медицины со стороны КГГА привело к необоснованному взысканию с граждан в городе Киеве средств за услуги, которые должны предоставляться бесплатно. А также к завышению стоимости медицинских услуг.
Во-первых, отмечают в АМК, Киевгоргосадминистрация не устанавливает тарифы на платные медицинские услуги, хотя это предусмотрено постановлением КМУ от 25 декабря 1996 г. №1578 «Об установлении полномочий органов исполнительной власти и исполнительных органов городских советов относительно регулирования цен (тарифов)». Вместо этого тарифы утверждают коммунальные учреждение, а Главное управление ценовой политики и Главное управление здравоохранения только их согласовывают.
Во-вторых, Главное управление ценовой политики администрации фактически самоустранилось от проверки этих тарифов и неправомерно обязало коммунальные учреждения осуществлять экспертизу тарифов исключительно у постороннего предприятия – ООО «Медицина ВМ». «Уставный фонд общества составляет 40 тыс. грн. и состоит из велосипеда, стиральной машины, газовой плиты, электробритвы и тому подобное. В результате этих действий коммунальные учреждения в течение 2010 года и первого полугодия 2011 года понесли дополнительные расходы на общую сумму 900 тысяч гривен», - говорится в сообщении АМК.
Следствием таких подходов КГГА стало то, что в перечень платных услуг входят такие, которые в соответствии с нормативно-правовыми актами должны предоставляться бесплатно. А именно: приемы, применение одноразовых перчаток врачом, услуги по наложению и снятию повязок, оформление справок и истории болезни и тому подобное. При этом, как показали результаты исследования, количество платных медицинских услуг в коммунальных учреждениях Киева варьируется от 100 до 1300. Вместе с тем, размеры тарифов на эти услуги находятся в диапазоне от 5 грн. до 11 тыс. грн. (без НДС).
По результатам проведенного анализа калькуляции стоимости услуг выявлено, что основную часть расходов составляют: заработная плата, премии медицинского персонала в размере 100–300 процентов оклада, а также прибыль в размере 30 процентов.
Такие действия Киевской городской государственной администрации содержат признаки нарушения конкурентного законодательства, подчеркнули в АМК.