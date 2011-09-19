Луганщина: от укусов шершней погибла 25-летняя девушка

В Новодружеске Луганской области от укусов шершней погибла 25 летняя девушка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МВД Украины в Луганской области.

Согласно сообщению, несчастный случай произошел 17 сентября в 200 метрах от пивоваренного завода.

«Местная жительница 1986 года рождения умерла от укусов диких шершней, гнездо которых было повреждено во время сбора орехов», - говорится в сообщении.

Руководитель пресс-службы областного УМВД Татьяна ПОГУКАЙ отметила УНИАН, что подробности происшествия еще не известны.