Луганщина: от укусов шершней погибла 25-летняя девушка
16:40, 19 сентября 2011Новости регионов
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Опасные насекомые
В Новодружеске Луганской области от укусов шершней погибла 25 летняя девушка.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МВД Украины в Луганской области.
Согласно сообщению, несчастный случай произошел 17 сентября в 200 метрах от пивоваренного завода.
«Местная жительница 1986 года рождения умерла от укусов диких шершней, гнездо которых было повреждено во время сбора орехов», - говорится в сообщении.
Руководитель пресс-службы областного УМВД Татьяна ПОГУКАЙ отметила УНИАН, что подробности происшествия еще не известны.
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