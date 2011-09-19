В Житомире покончила жизнь самоубийством 13-летняя девочка
13:30, 19 сентября 2011Новости регионов
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Выясняются причины
В Житомире покончила жизнь самоубийством 13-летняя девочка.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил работник пресс-службы Главного управления МЧС Украины в Житомирской области Сергей УЛАНОВ.
По его словам, трагедия произошла 16 сентября.
В настоящее время по этому факту правоохранители проводят проверку, выясняются причины самоубийства ребенка.
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