В Житомире покончила жизнь самоубийством 13-летняя девочка

Выясняются причины

В Житомире покончила жизнь самоубийством 13-летняя девочка. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил работник пресс-службы Главного управления МЧС Украины в Житомирской области Сергей УЛАНОВ. По его словам, трагедия произошла 16 сентября. В настоящее время по этому факту правоохранители проводят проверку, выясняются причины самоубийства ребенка.

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