В Виннице зацвели каштаны

В Виннице в сквере Козицкого вблизи водонапорной башни зацвели каштаны.

Как передает корреспондент УНИАН, на одном из деревьев с раздвоенным стволом на одной части - желтые листья и зрелые каштаны, а на второй - расцветшие свечи с белыми цветами.

Кроме того, вдоль дороги в направлении жилого микрорайона по ул. Киевской также наблюдается цветение каштанов.

Ботаники объясняют цветение каштанов осенью с чрезвычайно теплой погодой в начале сентября. Однако такое цветение может быть для каштанов опасным, ведь перед наступлением холодов дерево становится более слабым, и в следующем году может или вообще не зацвести, или погибнуть.

Обычно каштаны зацветают в начале мая.