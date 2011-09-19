В Тернополе отмечали День отца.

Как передает корреспондент УНИАН, состоялся курс лекций на темы «Папа – любовь, семья, предназначение» и «Партнерство и партнерские роды». Также были проведены мастер-классы по родительскому слингоношению (слинг – древнее приспособление для ношения маленького ребенка, аналог большого широкого шарфа, которым окутываются вокруг тела таким образом, чтобы в нем можно носить малыша, прижав его к себе).

Кроме этого в одном из развлекательных центров города состоится торжественная программа для папочек, во время которой родителей и их детей ожидают интересные конкурсы, гонки ползунков, сюрпризы и подарки.

Завершится празднование концертом с участием местных танцевальных коллективов и исполнителей.