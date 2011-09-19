В Донецке двое подростков «заминировали» интернат.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого городского управления милиции, вчера в Калининский райотдел милиции поступила информация о том, что неизвестный по телефону сообщил о заминировании интерната № 8.

Сотрудники милиции и спасательные службы по прибытию на место происшествия срочно эвакуировали 157 детей и 30 сотрудников учебного заведения. Во время обследования помещений взрывоопасные предметы не обнаружены.

Правоохранителям удалось оперативно обнаружить нарушителей - ими оказались двое друзей из 5-го класса данной школы-интерната.

«У школьников был мобильный телефон, вот и решили дети пошалить. Набрали «102» и по громкой связи вдвоем сообщили о минировании интерната», - объяснили в милиции.

По данному факту в возбуждении уголовного дела было отказано по п. 5 ст. 6 УПК Украины, поскольку нарушители не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, им по 11 лет. С ними проведена профилактическая беседа, мальчики взяты на особый контроль педагогическим коллективом и сотрудниками отдела по делам детей, а опекун одного из ребят привлечен к административной ответственности.