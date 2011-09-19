В Днепропетровске взорвался газовый баллон, погиб человек

В Днепропетровске в результате взрыва газового баллона один человек погиб, еще двое травмированы.

Об этом УНИАН сообщил начальник Отдела связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области Алексей ЩЕРБАТОВ.

По его словам, трагедия произошла на территории металлобазы по адресу ул. Героев Сталинграда, 122.

«По предварительным данным, взорвался газовый баллон», - сказал А.ЩЕРБАТОВ.

По факту взрыва проводится следствие.