В Днепропетровске взорвался газовый баллон, погиб человек
08:44, 19 сентября 2011Новости регионов
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Еще двое травмированы
В Днепропетровске в результате взрыва газового баллона один человек погиб, еще двое травмированы.
Об этом УНИАН сообщил начальник Отдела связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области Алексей ЩЕРБАТОВ.
По его словам, трагедия произошла на территории металлобазы по адресу ул. Героев Сталинграда, 122.
«По предварительным данным, взорвался газовый баллон», - сказал А.ЩЕРБАТОВ.
По факту взрыва проводится следствие.
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