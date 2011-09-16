В Киевском СИЗО ненадлежащее оказание медпомощи?

Начальник Киевского следственного изолятора Игорь ШЕЙКИН не видит оснований для своей отставки в связи с якобы ненадлежащим оказанием медицинской помощи арестованным в СИЗО.

Об этом говорится в заявлении И.ШЕЙКІНА, текст которого передан агентству УНИАН Государственной пенитенциарной службой Украины.

“Оснований для заявлений относительно моей отставки в связи с ненадлежащим оказанием медицинской помощи кому-либо я не вижу, и ни к кому по поводу увольнения не обращался. Публикации относительно этого вопроса расцениваю как провокационные и направленные на дестабилизацию работы как учреждения, так и пенитенциарной системы вообще”, - сказал он.

По словам И.ШЕЙКИНА, в последнее время в СМИ широко освещается тема деятельности Киевского СИЗО, в частности, условий содержания под стражей известных лиц, однако очень часто эта информация базируется на домыслах и предположениях неизвестных и грязных источников, нередко искажается. “Как должностное лицо и как гражданин не могу оставить без внимания распространенный месидж о моей готовности уйти в отставку, если Юрию ЛУЦЕНКО не будет оказана квалифицированная медицинская помощь. Хочу официально заявить, что оказание медицинской помощи любому осужденному и заключенному в Киевском следственном изоляторе осуществляется в рамках действующего законодательства”, - сказал И.ШЕЙКИН.

Начальник Киевского СИЗО отметил, что с момента поступления в СИЗО Ю.ЛУЦЕНКО, особенно с момента объявления им голодовки, им лично и его подчиненными с экс-министром внутренних дел неоднократно проводились собеседования, в ходе которых разъяснялись пагубность и последствия для состояния его здоровья такого поведения.

И.ШЕЙКИН утверждает, что постоянно проводились медицинские осмотры, в том числе по инициативе руководства СИЗО, с разрешения следователей и судебных органов приглашались специалисты Минздрава Украины и осуществлялись медицинские обследования за пределами СИЗО. Он подчеркнул, что какие-либо заявления или жалобы на условия содержания, нарушения законности лично в его адрес и в адрес администрации следственного изолятора не выражались.

“Хочу подчеркнуть, что со всеми существующими проблемами я не нахожусь один на один. В их решении активно участвует руководство Государственной пенитенциарной службы Украины”, - добавил И.ШЕЙКИН.