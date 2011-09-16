В Харькове два милиционера пытались продать 5 пистолетов

В Харькове во время спецоперации задержаны два милиционера, которые пытались продать пять пистолетов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области Лариса ВОЛКОВА.

Оружие изъято, задержанные находятся под стражей.

Прокуратура возбудила уголовное дело, ведется следствие. На месте события работает специальная комиссия МВД Украины.