Смерть 11-классника наступила от перелома шейных позвонков
12:22, 16 сентября 2011Новости регионов
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Происшествие в Луганской области
Смерть ученика 11-го класса во время перемены между уроками в специализированной школе № 3 города Ровеньки Луганской области наступила вследствие перелома 2-го и 3-го шейных позвонков.
Об этом УНИАН сообщиои в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Луганской области.
Следственно-оперативная группа установила, что телесные повреждения школьник получил, упав с турника.
15 сентября в 12.00 он был госпитализирован в реанимационное отделение Ровеньковской центральной городской больницы. Через час 17-летний юноша скончался.
Как сообщал УНИАН, в Ровеньках в школе во время перемены умер одиннадцатиклассник. Создана комиссия, которая в течение 10 дней выяснит все обстоятельства трагедии.
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