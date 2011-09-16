Смерть 11-классника наступила от перелома шейных позвонков

Смерть ученика 11-го класса во время перемены между уроками в специализированной школе № 3 города Ровеньки Луганской области наступила вследствие перелома 2-го и 3-го шейных позвонков.

Об этом УНИАН сообщиои в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Луганской области.

Следственно-оперативная группа установила, что телесные повреждения школьник получил, упав с турника.

15 сентября в 12.00 он был госпитализирован в реанимационное отделение Ровеньковской центральной городской больницы. Через час 17-летний юноша скончался.

Как сообщал УНИАН, в Ровеньках в школе во время перемены умер одиннадцатиклассник. Создана комиссия, которая в течение 10 дней выяснит все обстоятельства трагедии.