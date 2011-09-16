Мариуполь: горсовет содержит 16 одиноких стариков

Мариупольский городской совет на сегодняшний день уже заключил 16 договоров пожизненного содержания с одинокими пожилыми горожанами в обмен на их квартиры.

Об этом сообщает местный сайт ilich.in.ua со ссылкой на Мариупольского городского председателя Юрия ХОТЛУБЕЯ.

«Такие договоры могут заключить все одинокие пожилые мариупольцы. В обмен на квартиру они будут гарантированно получать от города постоянную помощь в приобретении лекарств, продуктов питания и в оплате коммунальных услуг», – сказал Ю.ХОТЛУБЕЙ.

Он также заверил, что заключение юридических соглашений защитит одиноких пожилых жителей города от посягательств криминальных элементов на их жизнь ради квартир.

«Одинокие мариупольцы будут ощущать постоянную защиту, поддержку и заботу. А впоследствии их квартиры станут социальным жильем», – заявил мэр.