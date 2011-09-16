На Ривненском полигоне во время учений погиб солдат

Сегодня на Ривненском общевойсковом полигоне произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого погиб военнослужащий срочной службы отдельного механизированного полка 13-го армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины.

По предварительным данным, в ходе проведения тактико-строевого занятия по преодолению водного препятствия под водой произошло затопление танка. Через минуту после того, как боевая машина вошла в воду, командир танка средствами связи доложил руководителю занятия о поступлении воды в танк снизу. Командир танка и наводчик-оператор покинули боевую машину через люки башни танка, а механик-водитель солдат срочной службы Николай ПИЛАТ по причинам, которые сейчас выясняются, не смог своевременно покинуть танк.

Присутствующие на месте происшествия водолазы эвакуационно-спасательной службы эвакуировали солдата Н.ПИЛАТА из танка, доставили его на берег и оказали ему первую медицинскую помощь, после чего на автомобиле «скорой помощи» пострадавший был доставлен в реанимационное отделение Ривненского военного госпиталя. В течение нескольких часов врачи пытались спасти жизнь военнослужащему, но он умер.

По факту чрезвычайного происшествия назначено служебное расследование, которое проводит командир 13-го армейского корпуса генерал-майор Сергей ПОПКО. Обстоятельства трагедии выясняют представители Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины и военной прокуратуры гарнизона.

Руководство Министерства обороны Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины выразили искренние соболезнования семье погибшего военнослужащего.