В Виннице два 2-летних ребенка отравились таблетками
14:32, 15 сентября 2011Новости регионов
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Госпитализированы в реанимацию
В Виннице в реанимационное отделение госпитализированы два двухлетних ребенка, которые отравились таблетками «Дигоксин», которые используются при лечении хронической сердечной недостаточности, тахикардии и аритмии.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе УМЧС в Винницкой области.
Установлено, что, оставшись без присмотра родителей, дети нашли таблетки и съели их. Дети были госпитализированы в реанимационное отделение винницкой областной детской больницы с диагнозом "медикаментозное отравление". Один ребенок находится в тяжелом состоянии.
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