В Виннице два 2-летних ребенка отравились таблетками

14:32, 15 сентября 2011
Новости регионов
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Госпитализированы в реанимацию

В Виннице в реанимационное отделение госпитализированы два двухлетних ребенка, которые отравились таблетками «Дигоксин», которые используются при лечении хронической сердечной недостаточности, тахикардии и аритмии.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе УМЧС в Винницкой области.

Установлено, что, оставшись без присмотра родителей, дети нашли таблетки и съели их. Дети были госпитализированы в реанимационное отделение винницкой областной детской больницы с диагнозом "медикаментозное отравление". Один ребенок находится в тяжелом состоянии.

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