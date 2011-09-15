Львовщина: 14 человек отравились в кафе

Во Львовской области 14 человек отравились во время празднования дня рождения в кафе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, 13-14 сентября в инфекционное отделение Стрыйской городской больницы с диагнозом «острая кишечная инфекция» госпитализированы 14 человек (в том числе семь детей 1998-2001 г.р.), которые 12 сентября в кафе „Опал” праздновали день рождения. Всего на празднике было 35 человек.

По состоянию на 7.00 15 сентября госпитализированные находятся в удовлетворительном состоянии.

Специалистами городской СЭС осуществляется комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.