Власти Киева поддерживают подростковый алкоголизм?

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что киевская власть поддерживает подростковый алкоголизм.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он заявил, комментируя вчерашнее решение Киевсовета об отмене своего решения от 23 декабря 2010 года о запрещении продажи алкогольных и табачных изделий в малых архитектурных формах общей площадью менее 40 квадратных метров.

«Тот факт, что Киевсовет отменил свое предыдущее решение, свидетельствует о том, что добрые намерения, задекларированные новым руководством Киева, разбились перед необходимостью договариваться с реальными владельцами малых архитектурных форм, в которых продают табак и алкоголь», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он отметил, что ни для кого не является тайной, что абсолютное большинство так называемых киевских МАФов опосредствовано является бизнесом высокопоставленных лиц, правоохранителей, милиции и другого рода чиновников.

«Именно поэтому задекларированная стратегия Александра ПОПОВА и его команды о том, что они наведут порядок в городе и, в частности, запретят продажу алкоголя и табака в упомянутых местах, разбилась в результате сопротивления своих же коллег по власти», - добавил Н.ТОМЕНКО.

В то же время, по его словам, самым печальным является то, что после вступления в действие закона, который приравнял пиво и слабоалкогольные напитки к алкоголю и запретил их продажу в общественных местах, МАФы фактически остались единственным местом, где школьники и подростки имеют возможность покупать алкоголь и табак. «Таким образом, даже не опосредствовано, а прямо киевская власть своим решением стимулирует подростковый алкоголизм», - отметил вице-спикер.

Н.ТОМЕНКО, как автор закона № 1824-VI, которым были введены ограничения потребления и продажи пива и слабоалкогольных напитков и введены более жесткие ограничения потребления и продажи алкогольных напитков и табачных изделий, считает, что упомянутый закон является достаточным основанием для того, чтобы органы местного самоуправления имели право ограничивать продажу алкогольных напитков и пива, в частности, в МАФах.

Кроме того, Н.ТОМЕНКО сообщил, что он совместно с народными депутатами Виктором КОРЖЕМ и Екатериной ВАЩУК зарегистрировали в парламенте законопроект об ограничении продажи пива, алкогольных напитков и табачных изделий (р.н. 8404), которым предлагается законодательно определить право органов местного самоуправления вводить ограничение мест продажи пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков и табачных изделий и запрещается продажа этих товаров в мелкорозничной торговой сети, которые расположены в радиусе 100 метров от имеющихся земельных границ общеобразовательных и дошкольных учебных заведений.