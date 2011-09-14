Винниччина: этим летом были оздоровлены 53% школьников

Этим летом были оздоровлены 53% детей школьного возраста Винницкой области.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по делам прессы и информации Винницкой облгосадминистрации.

В области оздоровлением и отдыхом были обеспечены 89 тыс. 344 ребенка. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество оздоровленных детей увеличилось на 3,5 тыс., или на 4%.

Среди оздоровленных 93% - дети, которые нуждаются в особом социальном внимании и поддержке (сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети-инвалиды, дети из многодетных малообеспеченных семей, дети, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей, дети, находящиеся на диспансерном учете, беспризорные и безнадзорные дети, талантливые и одаренные дети, дети работников агропромышленного комплекса и социальной сферы села).

В Международном детском центре «Артек» и Украинском детском центре «Молодая гвардия» с начала года оздоровлены 953 дети области.

В 773 пришкольных лагерях отдохнули 67 тыс. 760 детей.

Из разных источников на летнее оздоровление детей использованы почти 60 млн. грн.