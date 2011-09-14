Донеччина: двое подростков ради забавы убили 78-летнего старика

В Доброполье Донецкой области задержаны двое подростков, 13 и 14 лет, которые ради забавы убили 78-летнего старика.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

По словам начальника Белицкого городского отдела милиции Игоря МОСКАЛЕНКО. на днях в дежурную часть Добропольского горотдела милиции от жительницы Белицкого поступило сообщение о том, что на одной из улиц города обнаружен труп пожилого мужчины с видимыми телесными повреждениями.

«В течение суток сотрудниками милиции злоумышленники были установлены. Ими оказались двое местных подростков, которые дали признательные показания, - сказал И.МОСКАЛЕНКО. - Они пояснили, что убили старика ради забавы. Оба подростка проживают в неблагополучных семьях. Один из них - учащийся славянской школы-интерната, второй подросток нигде не учится, ранее проживал с матерью в Красноармейском районе».

На учете в детской комнате милиции эти несовершеннолетние не состояли, так как ранее не попадали в поле зрения сотрудников милиции.

Подростки жестоко избили старика, а когда он «уже не подавал признаков жизни, потеряли к нему интерес и пошли гулять по городу», - сказал И.МОСКАЛЕНКО.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 115 ч. 2 п.п. 4,7, 12 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство по предварительному сговору, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений). 14-летний подросток помещен в изолятор временного содержания, 13-летний доставлен в приемник-распределитель для несовершеннолетних в Славянске. Ведется следствие.