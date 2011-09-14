Херсонщина: государству вернули 2 санатория, турбазу

В Херсонской области прокуратура через суд вернула в государственную собственность два санатория, две гостиницы и туристическую базу.

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, решениями Хозяйственного суда Херсонской области от 12 сентября удовлетворены иски прокуроров Голопристанского, Скадовского, Цюрупинского районов области, города Новая Каховка и Днепровского района г. Херсон в интересах государства в лице Фонда государственного имущества Украины об отмене договоров покупки-продажи объектов недвижимости, изъятия из незаконного владения и признания права собственности имущества профсоюзов за государством.

В частности, по решению суда профсоюзы обязаны вернуть в госсобственность незаконно отчужденное имущество санаториев «Гопры» и «Скадовск», туристических гостиниц «Новая Каховка» и «Лилея», а также туристической базы.