На Тернопольщине сгорела фабрика по производству носков

Фабрика по производству носков сгорела в селе Чистилов Тернопольской области.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды областного управления МЧС, поскольку огонь быстро распространился по цехам и чердаку, спасатели сосредоточились на локализации пожара. В целом огонь пожарные тушили 5 часов.

Огнем уничтожены 1 тыс. кв. м здания, оборудование и готовые изделия.

Причину возникновения пожара и ущерб устанавливают специалисты. Погибших и травмированных на месте пожара не обнаружено.