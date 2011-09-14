На Тернопольщине сгорела фабрика по производству носков
08:33, 14 сентября 2011Новости регионов
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Травмированных не обнаружено
Фабрика по производству носков сгорела в селе Чистилов Тернопольской области.
Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды областного управления МЧС, поскольку огонь быстро распространился по цехам и чердаку, спасатели сосредоточились на локализации пожара. В целом огонь пожарные тушили 5 часов.
Огнем уничтожены 1 тыс. кв. м здания, оборудование и готовые изделия.
Причину возникновения пожара и ущерб устанавливают специалисты. Погибших и травмированных на месте пожара не обнаружено.
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