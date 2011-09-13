В Днепропетровске на СТО обнаружили змеиное гнездо
17:00, 13 сентября 2011Новости регионов
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Никто не пострадал
На территории одной из станций технического обслуживания автомобилей в Днепропетровске 12 августа было обнаружено гнездо змей. Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС в Днепропетровской области.
Сначала директор станции нашел одну змею возле забора и вызвал сотрудников МЧС. После обследования территории спасатель обнаружил под фундаментом ограждения СТО гнездо с 14 полусонными гадюками длиной от 40 до 80 сантиметров.
Через два часа змеи были извлечены в территории СТО и выпущены на волю за городом.
Никто из людей от рептилий не пострадал.
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