В Днепропетровске на СТО обнаружили змеиное гнездо

На территории одной из станций технического обслуживания автомобилей в Днепропетровске 12 августа было обнаружено гнездо змей. Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС в Днепропетровской области.

Сначала директор станции нашел одну змею возле забора и вызвал сотрудников МЧС. После обследования территории спасатель обнаружил под фундаментом ограждения СТО гнездо с 14 полусонными гадюками длиной от 40 до 80 сантиметров.

Через два часа змеи были извлечены в территории СТО и выпущены на волю за городом.

Никто из людей от рептилий не пострадал.