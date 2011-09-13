В Знаменской бальнеологической больнице более 150 нарушений

Специальная комиссия, созданная для проверки деятельности Знаменской бальнеологической больницы в Кировоградской области, выявила в деятельности заведения более 150 нарушений и потери за прошлый год на сумму свыше 4 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает официальный сайт Кировоградской облгосадминистрации по итогам заседания специальной комиссии.

По словам начальника управления здравоохранения Кировоградской ОГА Александра КЛУБНИКИНА, среди главных выявленных недостатков: неэффективное распределение средств и аварийное состояние одного из корпусов здравницы, отсутствие строительной документации, права на эксплуатацию некоторых основных средств. В частности, в больнице по льготным путевкам могут лечиться только 50 пациентов, в то время как областной бюджет финансирует 150 коек, а работают 220 имеющихся.

«Фактически 70% коек используются на платной основе. При этом расходы на оплату труда персонала переводятся на общий фонд областного бюджета», - отметил начальник управления.

Немало нарушений было выявлено в правилах охраны и использования водных ресурсов, соблюдении техники безопасности. К работе допускались медицинские работники, которые не прошли соответствующую подготовку, в заведении отсутствует ответственный за эксплуатацию лифтов. Особую опасность для жизни медперсонала и пациентов представляют кислородные баллоны, которые хранятся в неприспособленных помещениях без предохранительных колпаков. Выявлено также нарушение законодательства в государственных закупках.

Как сообщили члены комиссии, проверкой также установлены факты неэффективного использования имущества, изготовления сомнительной проектно-сметной документации на выполнение ремонтных работ и заключение договоров аренды со «своими» структурами, в частности, с предприятием «Целебная вода», основная доля уставного капитала которого принадлежит главному врачу бальнеологической больницы.

Согласно выводу инспекции Государственного архитектурно-строительного контроля в области, в немедленном вмешательстве нуждается ситуация вокруг помещения общежития для иногороднего медперсонала. Сегодня оно находится в аварийном состоянии и не пригодно для проживания. МНС выявило отсутствие автоматической пожарной сигнализации и системы тушения пожара в спальном и административном корпусах здравницы. Разрешительная документация на осуществление деятельности больницы просрочена, нет разрешений на использование недр и т.п.

В результате обсуждения ситуации вокруг Знаменской бальнеологической больницы было решено рекомендовать депутатам областного совета создать на ее базе коммунальное предприятие, которое будет приносить прибыль в бюджет и будет развивать собственные ресурсы. Отмечалось также, что при условии присвоения здравнице такого статуса появится возможность привлекать средства из Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности для получения льготных путевок. Ожидаются также кадровые изменения.

В конце сентября этого года специалисты КРУ начнут проверку Кировоградской областной больницы.