В Прикарпатье в результате пожара погиб ребенок

Вчера в 21.42 в с. Прокурава Косовского района Ивано-Франковской области в частном деревянном жилом доме произошел пожар, в результате которого погиб ребенок 2008 г.р.

Как сообщает пресс-служба МЧС, еще два человека, в том числе ребенок 2006 г.р. с ожогами госпитализированы в центральную районную больницу.

Двумя отделениями пожарно-спасательной службы МЧС пожар ликвидирован. Причина пожара устанавливается.