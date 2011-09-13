В Хмельницкой области запретили ловить раков
15:07, 13 сентября 2011Новости регионов
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Штраф от 340 до 680 гривень
На территории Хмельницкой области введен запрет на вылов раков.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий приказ издал председатель рыбинспекции Хмельницкой области.
Запрет продлится до окончания нереста раков в 2012 году, а это ориентировочно середина лета следующего года.
Пойти на такой шаг областную рыбинспекцию вынудили два фактора. Первый - это сезонная линька раков. Второй - резкое уменьшение их численности в водоемах края.
За нарушение запрета обещают штрафовать от 340 до 680 гривень. Кроме этого, за каждого изъятого рака будет насчитываться дополнительно 1,5 гривни.
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