В Мариуполе детский врач требовавала взятку

В Мариуполе Донецкой области возбуждено уголовное дело в отношении детского врача, требовавшего взятку у матери больного ребенка за оформление больничного листа.

Как сообщает пресс-служба Мариупольского городского управления милиции, детский врач стоимость своей услуги оценила в 500 грн.

Задержанная врач написала заявление об уходе по собственному желанию. В отношении подследственной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.