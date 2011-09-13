В Мариуполе детский врач требовавала взятку
13:51, 13 сентября 2011Новости регионов
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За оформление больничного
В Мариуполе Донецкой области возбуждено уголовное дело в отношении детского врача, требовавшего взятку у матери больного ребенка за оформление больничного листа.
Как сообщает пресс-служба Мариупольского городского управления милиции, детский врач стоимость своей услуги оценила в 500 грн.
Задержанная врач написала заявление об уходе по собственному желанию. В отношении подследственной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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