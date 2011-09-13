Хмельниччина: задержан врач ЦРБ за вымогательство взятки

В Хмельницкой области задержан врач Полонской центральной районной больницы, который получил 4600 грн. взятки.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облпрокуратуры, медработник, наделенный полномочиями оформлять документы для установления инвалидности, требовал и получил от местного жителя, инвалида детства, взятку за фальшивую выписку из истории болезни, необходимую для прохождения обследования на медико-социальной экспертной комиссии.

Прокуратурой Полонского района в отношении медика возбуждено уголовное дело. Задержанному избрана мера пресечения – подписка о невыезде.