Сумщина: выбросы вредных веществ в атмосферу увеличились на 9,6%

В Сумской области в январе-июне 2011 г. в атмосферу поступило 16 тысяч 984,9 тонн вредных веществ, что на 9,6% больше, чем в соответствующем периоде 2010 г.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным Главного управления статистики в Сумской области, в суммарном количестве вредных веществ выбросы метана и оксида азота, которые принадлежат к парниковым газам, составили соответственно 4 тыс. 418,3 т и 18,4 т.

Кроме этих веществ в атмосферу за I полугодие 2011 г. стационарными источниками было выброшено 1064,7 тыс. т диоксида углерода, который также влияет на изменение климата.

Наибольшие объемы выбросов наблюдались в г. Сумы (40,4% от общего объема выбросов), Сумском (25,7%), Роменском (14,0%) и Ахтырском (10,1%) районах.

Плотность выбросов в расчете на квадратный километр площади области в январе-июне 2011 г. составляла 0,7 т, однако в отдельных городах и районах этот показатель значительно выше. В частности - в г. Сумы (47,3 т), г. Ахтырка (10,0 т), г. Ромны (7,4 т), г. Шостка (6,6 т), г. Конотоп (1,3 т), Сумском (2,4 т), Ахтырском (1,3 т), Роменском (1,3 т) районах.