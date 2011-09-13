Луганщина планирует до 2018г. решить проблему с детсадами

Луганская областная власть намерена до 2018 года полностью решить проблему обеспечения потребностей населения Луганской области в дошкольном образовании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявила на брифинге начальник Главного управления науки и образования Луганской областной государственной администрации Ирина ЦЫМБАЛ.

По ее словам, для этого области необходимо 499 млн. грн. из государственного бюджета и 61 млн. грн. из местных бюджетов. При этом основные работы будут выполнены в 2012 году, а до 2015 планируется восстановление системы дошкольных учреждений в сельской местности. В целом, в планах областной власти восстановить 50 учреждений и построить 7 новых.

На сегодняшний день, по словам И.ЦЫМБАЛ, есть возможность забрать в коммунальную собственность 19 ведомственных дошкольных учреждений. Три таких учреждения в Лисичанске уже переданы в коммунальную собственность, еще одно будет в ближайшее время передано Свердловской общине. Это добавит 330 новых мест для детей области.

Еще одним направлением работы является создание учебно-воспитательных комплексов и передача неиспользуемых школьных помещений детским садам. Уже 10 таких детсадов начали свою работу, еще 26 планируется открыть до конца года. Благодаря этому направлению в системе дошкольных учреждений появится 675 мест. Также используется такой резерв как создание новых групп в уже существующих дошкольных учреждениях. Это уже помогло создать 1000 дополнительных мест.

«На сегодняшний день 63,9% детей охвачено дошкольным образованием. Но по этому показателю учитываются дети с момента рождения, а в детский сад принимают только с трех лет. Если учесть этот нюанс, то у нас получается охват около 80%. По мере же того, как будут строиться и реконструироваться новые дошкольные учреждения, то этот показатель до конца года увеличится», – заявила И.ЦЫМБАЛ.